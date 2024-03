Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand von Autotransporter sorgte für Vollsperrung auf A 49: Ursache offenbar geplatzter Reifen

Kassel (ots)

A 49/ Kassel:

Der Brand eines Autotransporters hat am heutigen Freitag zu einer mehrstündigen Vollsperrung der A 49 zwischen den Anschlussstellen Kassel-Waldau und -Auestadion gesorgt. Wie die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, war es gegen 8:20 Uhr zu dem Brand auf der Autobahn gekommen. Ein 36 Jahre alter Lkw-Fahrer aus Weißrussland hatte nach eigener Aussage während der Fahrt bemerkt, dass ein Reifen am Anhänger geplatzt und anschließend in Brand geraten war. Er hielt den Autotransporter daraufhin an und versuchte noch selbst, den Reifen mit einem Feuerlöscher zu löschen. Dies gelang nicht, sodass der mit sechs Elektro-Autos beladene Transporter im weiteren Verlauf vollständig in Brand geriet. Der 36-Jährige blieb aber unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 300.000 Euro. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr wurden die Autos abgeladen und auf Glutnester untersucht. Aktuell dauern die aufwendigen Bergungsarbeiten noch an.

Wegen des Brandes musste die Autobahn rund vier Stunden voll gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Waldau abgeleitet werden, wodurch es auf den Umleitungsstrecken zu Staus und Verkehrsbehinderungen kam. Seit 12:40 Uhr ist der linke Fahrstreifen der A 49 wieder für den Verkehr freigegeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell