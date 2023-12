Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Malwettbewerb der Polizei Cuxhaven zur Weihnachtszeit - Siegerehrungen

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In dieser Woche fanden schließlich die Siegerehrungen des diesjährigen Malwettbewerbs der Polizeiinspektion Cuxhaven zur Weihnachtsszeit statt. Knapp 100 Bilder und Kreationen waren hier über verschiedene Wege eingegangen. Diese wurden gut sichtbar im Eingangsbereich der Inspektion aufgehängt, um von allen Besucherinnen und Besuchern sowie den Kolleginnen und Kollegen bestaunt zu werden.

Die Auswahl der Siegerbilder war hierbei wirklich nicht leicht, wo doch alle Kreationen auf ihre Art und Weise schön und liebevoll gestaltet wurden.

Letztendlich musste es aber auch Gewinnerinnen und Gewinner geben.

Der 1. Platz ging hierbei an Nele Richers - ihr Bild zeigt ein schönes, weihanchtliches Dorf und einen Dieb, der versucht einen Tannenbaum zu klauen. Der 2. Platz ging an Tiago Koch - sein Bild zeigt einen Weihnachtsmarkt und einen Taschendieb, der jedoch gleich ertappt wird. Den 3. Platz teilten sich Malia Varela Tomar und Madita Jul die in ihrer gemeinschaftlichen Kreation aus Streifenwagen, Tannenbäumen und Schneemännern viele verschiedene Elememte einsetzten.

Alle konnten sich über schöne Preise den den Applaus der Kolleginnen und Kollegen freuen. Wir bedanken uns ausdrücklich bei allen Kindern für all die schönen Einsendungen, die uns erreicht haben.

Polizeiinspektion Cuxhaven