Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrerin ++ 2 Einbrüche

Cuxhaven (ots)

Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Cuxhaven. Gestern Morgen wurde gegen 7.30 Uhr eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die 26-jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Werner-Kammann-Straße. Eine 36-jährige Autofahrerin, die ebenfalls auf der Werner-Kammann-Straße fuhr und von dieser abbiegen wollte, übersah die Fahrradfahrerin. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 26-jährige. Der Sachschaden war gering.

++++++

Einbruch in Reederei

Cuxhaven. Am Donnerstagmorgen, 21.12.2023, wurde gegen 4 Uhr in die Büroräume einer Reederei Am Fährhafen eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter drangen über ein Fenster in die Räume ein und durchsuchten die Büros. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Der Schaden beläuft sich dennoch auf einige hundert Euro.

++++++

Erheblicher Schaden bei Wohnungseinbruch

Loxstedt. Unbekannte Täter haben die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt und sind in ein Wohnhaus in der Straße An der Burg in Loxstedt eingebrochen. Der Tatzeitraum kann lediglich auf die Woche seit dem 15.12.2023 eingegrenzt werden. Die Täter verschafften sich über die Hintertür Zugang zum Haus und durchsuchten alle Räume. Entwendet wurden Bargeld und andere Wertgegenstände im Wert von über 20.000 Euro.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell