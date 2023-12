Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Seniorin in Hechthausen - Verursacher flüchtet zunächst, kann aber gestellt werden

Cuxhaven (ots)

Hechthausen. Am heutigen Donnerstagmorgen (21.12.2023) kam es gegen 07:45 Uhr auf der Bundesstraße 73 in Hechthausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Hechthausener befuhr mit seinem PKW die B73 in Richtung Stade. Im Bereich der Wischer Straße wollte eine 77-jährige Frau, ebenfalls aus Hechthausen, die B73 überqueren. Vermutlich aufgrund der Witterung aus Dunkelheit und Starkregen übersah der PKW-Fahrer die Fußgängerin, sodass diese vom PKW erfasst wurde. Die Seniorin erlitt durch den Unfall lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Verursacher konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

