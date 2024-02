Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Vermeintlich kleine Ursache - große Wirkung

Nettetal-Breyell (ots)

Es begann mit einer ganz normalen Verkehrskontrolle. Einem Streifenteam fiel am Montagabend gegen 22.15 Uhr in Breyell im Bereich des Kreisverkehrs Dülkener Straße/Lobbericher Straße ein Fahrzeug auf, bei dem das rechte vordere Licht nicht funktionierte. Auf der Schaager Straße konnte das Team den Wagen dann anhalten und kontrollieren. Die 26-jährige Nettetalerin am Steuer machte einen nervösen Eindruck. Fahrzeugpapiere und Führerschein habe sie nicht dabei, teilte sie der Beamtin und dem Beamten mit. Mit einem Foto des Führerscheins auf dem Handy könne sie allerdings dienen. Eine Abfrage in polizeilichen Systemen ergab dann aber schnell den Grund ihrer Nervosität. Von dem Führerschein konnte sie auch nur das Foto haben, da sich das Original derzeit in amtlicher Verwahrung befindet. Sie war also ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Genauso einfach erklärten sich auch die fehlenden Papiere für das Auto - das war zwangsentstempelt worden, jemand hatte aber ein neues Siegel über das Entstempelungs-Siegel geklebt. Die Fahrt war für die Nettetalerin an Ort und Stelle beendet. Auf sie kommen nun Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Urkundenfälschung und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Außerdem erhielt das Straßenverkehrsamt Kenntnis darüber, dass sie nun zum wiederholten Male ohne gültige Fahrerlaubnis am Steuer angetroffen wurde. /hei (191)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell