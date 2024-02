POL-VIE: Nettetal-Leuth: Auto brennt aufgrund eines technischen Defekts

Kempen (ots) - Um kurz nach 22 Uhr am Montagabend sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand auf die Straße Am Selder in Kempen gerufen worden. Der Brandort befand sich an Bord eines Bootes, das dort auf einem Anhänger auf einem Firmengelände untergebracht war. Der Eigentümer, ein 48-Jähriger aus Köln, war dabei, Reparaturarbeiten an dem Boot auszuführen. Dabei kam es zu einer Verpuffung, anschließend entwickelte ...

mehr