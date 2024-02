Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Vermisste 16-Jährige - Öffentlichkeitsfahndung

Willich (ots)

Eine 16-jährige Jugendliche wurde durch ihr Eltern vermisst gemeldet. Sie war bereits im Juni 2023 einmal abgängig. Die Vermisste befindet sich möglicherweise in der Begleitung ihres 19-jährigen (Ex-)Freundes. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach der Jugendlichen und fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten 16-Jährigen machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 4 in Viersen über die 02162/377-0 oder an jede andere Polizeidienststelle. Die Beschreibung und ein Bild der Vermissten finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/127802 /wg (185)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell