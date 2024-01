Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unerkannt vom Unfallort entfernt

Heiligenstadt (ots)

Am Freitag, 26.01.2024 im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr bis 16:20 Uhr parkte der Geschädigte sein Fahrzeug in Heiligenstadt, Leinegasse vor dem Gebäude der Firma Elis vorwärts in einer Parklücke ab. Durch ein unbekanntes Fahrzeug wurde das abgeparkte Fahrzeug an der vorderen linken Ecke angefahren. Es wurde der Kotflügel sowie der Scheinwerfer beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 4.000,- EUR. Anhand der Spurenlage ist zu vermuten, dass vor Ort ein LKW gewendet hat und hierbei das Fahrzeug angefahren hat. Vor Ort wurde die Anzeige aufgenommen. Für Hinweise oder weitere Erkenntnisse im Sachzusammenhang werden mögliche Zeugen gebeten, sich an die Polizeiinspektion Eichsfeld zu wenden.

