Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung und Diebstahl an Kraftfahrzeug

Heiligenstadt (ots)

Am Samstag, 27.01.2024 im Tatzeitraum von 00:30 Uhr bis 12:30 Uhr wurde durch eine unbekannte Person an einem PKW, welcher im Ortsteil Rengelrode, Steinbergsweg abgeparkt war die hintere amtliche Kennzeichentafel entwendet. Im gleichen Tatzusammenhang wurde durch die unbekannte Person jeweils ein Stahlnagel unter jedem Rad so plaziert, dass beim Losfahren auch die Reifen Schaden genommen hätten. Zusätzlich wurde an einem hinteren Reifen dieses Fahrzeuges ein kleiner Brand verursacht, so dass dieser Reifen leicht anbrannte und dadurch beschädigt wurde. Vor Ort wurde die Anzeige aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell