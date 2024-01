LPI-NDH: Zwei Fliegen mit einer Klappe

Nordhausen (ots) - Die Beamten des Inspektionsdienst Nordhausen kontrollierten am Freitag gegen 10:30 Uhr einen 25-jährigen Fahrer eines Suzuki in der Arnoldstraße in Nordhausen. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Fahrers ergab der Drogenvortest ein positives Ergebnis auf Cannabis. Eine Blutentnahme wurde im Anschluss durchgführt und die Weiterfahrt vorerst untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Inspektionsdienst ...

