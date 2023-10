Ulm (ots) - Kurz nach 18 Uhr war die 19-Jährige auf der B311 Höhe Ertingen unterwegs. Die Fahranfängerin bog an der Einmündung zur Eisenbahnstraße nach links ab, um auf die K7537 in Richtung Dürmentingen weiterzufahren. An der Einmündung übersah die Fordfahrerin wohl die 42-Jährige. Die kam aus Richtung ...

mehr