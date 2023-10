Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Vorfahrt missachtet

Etwa 9.000 Euro Schaden und eine leicht verletzte Autofahrerin sind das Resultat eines Unfalls am Dienstag bei Ertingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 18 Uhr war die 19-Jährige auf der B311 Höhe Ertingen unterwegs. Die Fahranfängerin bog an der Einmündung zur Eisenbahnstraße nach links ab, um auf die K7537 in Richtung Dürmentingen weiterzufahren. An der Einmündung übersah die Fordfahrerin wohl die 42-Jährige. Die kam aus Richtung Kreisverkehr und hatte Vorfahrt. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Dabei zog sich die 42-Jährige leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen war vor Ort und kümmerte sich um die Frau. Die 42-Jährige suchte im Anschluss an die Unfallaufnahme selbst einen Arzt auf. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 9.000 Euro.

++++2107809(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

