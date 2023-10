Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/B30 - Fünf Personen verletzt

Am Mittwoch verursachte eine 55-Jährige auf der B30 bei Ulm-Wiblingen einen Unfall.

Gegen 19.50 Uhr befuhr die BMW-Fahrerin den Zubringer zur B30 von Ulm-Wiblingen in Richtung Biberach. Die 55-Jährige wechselte vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen. Dort war ein 43-jähriger mit einem Audi unterwegs. Die Fahrzeuge streiften sich. Anschließend soll die BMW-Fahrerin, die sich nach dem Zusammenstoß vor dem Audi befand, stark gebremst haben. Dadurch fuhr der Audi-Fahrer in das Heck des BMW. Durch den Unfall erlitten fünf von sieben Insassen im Audi leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten den 43-Jährigen Fahrer sowie vier weitere Personen im Alter von 38, 12, 5 und 2 Jahren vorsorglich in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Den Schaden am BMW X1 schätzt die Polizei auf 10.000 Euro, am Audi Q7 auf 15.000 Euro. Ein Abschlepper barg den Audi von der Unfallstelle. Der BMW blieb fahrbereit.

