POL-UL: (GP) Göppingen - Flammen im Keller

Am Dienstag löschte die Feuerwehr einen Brand in Göppingen.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Christian-Grüninger-Straße aus. Dort brannte es in einem Keller. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell gelöscht und das Gebäude gelüftet. Erste Löschversuche vom 82-jährigen Hausbesitzer mit einem Gartenschlauch schlugen fehl. Den Erkenntnissen der Feuerwehr und Polizei zufolge soll der Senior die Holzheizung angefeuert haben. Durch eine Fehlbedienung geriet das Feuer außer Kontrolle und entzündete wohl brennbares Material. Der Senior erlitt durch das Einatmen von Rauchgas leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten in vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Höhe des Schadens im Kellerraum ist noch unklar. Die Feuerwehr Göppingen war mit 21 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort.

