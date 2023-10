Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen/B311 - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Nicht aufgepasst hat eine Fordfahrerin am Dienstag bei Riedlingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 16.45 Uhr fuhr ein Ford auf der B311 von Ertingen in Richtung Riedlingen. Auf Höhe Neufra-Erisdorf war vor dem Fahrzeug ein Audi unterwegs. Dessen 23-jährige Fahrerin hielt an, weil sich der Verkehr gestaut hatte. Die 21-Jährige sah das zu spät und krachte in das Heck des Audi. Die Fahrerin des Ford trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Der Rettungsdienst brachte die junge Frau in ein Krankenhaus. Der Ford war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

