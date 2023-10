Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP)(ES) Ebersbach/Reichenbach - Mit der Leitplanke kollidiert

Am Dienstag verlor ein 59-Jähriger auf der B10 die Kontrolle über sein Auto.

Gegen 17.30 Uhr meldete eine Zeugin den verunfallten BMW. Der war auf der B10 in Richtung Stuttgart, Höhe Reichenbach, in die Mittelleitplanke gekracht. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der 59-jährige Fahrer nicht mehr ansprechbar. Mit nicht näher bekannten Verletzungen kam der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Aufgrund weiterer Zeugenhinweise fiel der BMW schon zuvor durch seine Fahrweise auf. Bereits ab Göppingen prallte der BMW mehrfach gegen die rechten und linken Leitplanken. Rettungskräfte rochen Alkohol bei dem 59-Jährigen. Eine Blutprobe soll nun Klarheit verschaffen. Die B10 war für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Reichenbach ausgeleitet. Den Schaden an dem Auto schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. Der entstandene Sachschaden an den Leitplanken ist noch nicht absehbar. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.

