Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Taschendiebstahl im Lidl in Salmtal

Salmtal (ots)

Taschendiebstahl im Lidl in Salmtal

Am Dienstag, 08. November 2022, kam es gegen 14:40 Uhr zu einem Taschendiebstahl im Lidl in Salmtal. Zwei bisher unbekannte Täterinnen lenkten gemeinschaftlich eine Frau ab, indem eine der Täterinnen das spätere Opfer in ein Gespräch verwickelte. Die zweite Täterin befand sich währenddessen hinter der Frau und wühlte in den Regalen, wobei verschiedene Artikel aus dem Regal fielen. Da ihre Aufmerksamkeit auf diese Art vollkommen von ihrer Umhängetasche abgelenkt war, bemerkte sie nicht, wie eine der Täterinnen den Reißverschluss der Tasche öffnete und die Geldbörse entnahm. Danach verließen die Täterinnen sofort den Lidl. An der Kasse bemerkte die Geschädigte dann das Fehlen des Geldbeutels. Beide Täterinnen sollen etwa 1,60 Meter groß und dunkelhaarig gewesen sein. Sollte es Zeugen geben, denen die beiden Frauen im Lidl oder im näheren Umfeld aufgefallen sind, werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Wittlich

