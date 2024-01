LPI-NDH: Drogenfahrt beendet

Nordhausen (ots) - In Nordhausen in der Dr-Hasse-Straße (Gartenanlage "Schöne Aussicht") waren Diebe auf der Suche nach Beute unterwegs. Dazu hebelten die Unbekannten in den letzten zwei Wochen Fenster und Türen eines Gartenhauses auf und verursachten hierdruch Schaden in Höhe von ca. 300,- EURO. Beute gab es diesmal keine für die Diebe. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Inspektionsdienst Nordhausen Telefon: 03631 960 E-Mail: ...

