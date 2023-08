Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheiben an Fahrzeugen eingeschlagen

Erkelenz/ Gerderath (ots)

Am Sonntag (27. August) zerstörten unbekannte Täter im Tatzeitraum zwischen 11.45 Uhr und 12.10 Uhr an einem auf der Neusser Straße abgestellten Pkw eine Scheibe und stahlen aus dem Fahrzeuginnenraum eine Jacke sowie ein Mobiltelefon. Ähnlich gingen Unbekannte in Gerderath an einem an der Schulstraße abgestellten Fahrzeug vor. Auch dort schlugen sie eine Scheibe ein, um in den Wagen zu gelangen. Sie durchsuchten ihn und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Kleingeld. Der Tatzeitraum dort lag zwischen Samstagabend (26. August), 21 Uhr, und Sonntagmittag (27. August), 12 Uhr. Eventuelle Tatzusammenhänge prüft nun die Kriminalpolizei.

