LPI-NDH: Sachbeschädigung an zwei Kraftfahrzeugen

Nordhausen (ots) - Am Samstag ereignette sich ein Unglück in Sülzhayn. Gegen 14:00 Uhr spielten mehrere Kinder und Jugendliche auf dem Sportplatz an der Hohen Straße als ein 66-jähriger Mann mit seinem Hund dort vorbeiging. Plötzlich konnte sich der Hund losreißen und lieft in die Richtung der spielenden Kinder. Ein 13-jähriger Junge wurde von dem Hund angegriffen und mehrfach in Beine, Arme und Körper gebissen. ...

mehr