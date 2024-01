Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hund attackiert Junge auf dem Sportplatz

Nordhausen

Am Samstag ereignette sich ein Unglück in Sülzhayn. Gegen 14:00 Uhr spielten mehrere Kinder und Jugendliche auf dem Sportplatz an der Hohen Straße als ein 66-jähriger Mann mit seinem Hund dort vorbeiging. Plötzlich konnte sich der Hund losreißen und lieft in die Richtung der spielenden Kinder. Ein 13-jähriger Junge wurde von dem Hund angegriffen und mehrfach in Beine, Arme und Körper gebissen. Der Junge wird schwer verletzt in das Südharzklinikum Nordhausen verbracht und dort weiter behandelt. Gegen den Hundehalter wurde eine Ermittlungsverfahren eingeleitet.

