POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen/Viersen-Hoser: Unfallflucht ist keine Kleinigkeit

Willich (ots) - Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus an der Straße Kruse Boom am Freitagnachmittag war das Haus zunächst nicht bewohnbar. Inzwischen steht auch die Brandursache fest: Eine defekte Waschmaschine im Keller hatte das Feuer ausgelöst. /hei (180) Rückfragen bitte an: Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen Telefon: 02162/377-1191 ...

mehr