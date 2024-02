Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Mülltonnen umgeworfen und teils angezündet - Zeugensuche

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bislang nach mehreren übereinstimmenden Zeugenaussagen drei junge Männer oder Jugendliche eine Spur aus umgestoßenen Mülltonnen, die zum Teil auch angezündet wurden, hinter sich hergezogen. Diese erstreckte sich von der Benrader Straße über Wilhelmplatz, Willicher Straße, Buchenstraße, Pastorsbusch und einen Fußweg in Richtung Pappelallee. Hat jemand in der Nacht zu Samstag zwischen etwa 1.50 und 2.15 Uhr in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht? Oder kennen Sie jemanden, der im Nachhinein berichtet hat, an den Taten beteiligt gewesen zu sein? Dann informieren sie bitte die Ermittlerinnen und Ermittler unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (181)

