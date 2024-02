Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Brand in Einfamilienhaus - Ursache war technischer Defekt

Willich (ots)

Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus an der Straße Kruse Boom am Freitagnachmittag war das Haus zunächst nicht bewohnbar. Inzwischen steht auch die Brandursache fest: Eine defekte Waschmaschine im Keller hatte das Feuer ausgelöst. /hei (180)

