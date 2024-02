Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Hausverkleidung brennt

Schwalmtal-Amern (ots)

Am Samstagnachmittag hat ein aufmerksamer Nachbar an der Straße Geneschen bemerkt, dass die Fassadenverkleidung am Nachbarhaus brannte - und durch sein schnelles Eingreifen womöglich Schlimmeres verhindert. Der Mann hatte aus einer schmalen Gasse, die sein Haus vom Nachbarhaus trennt, gegen 15.15 Uhr Rauch wahrgenommen. Beim Nachschauen stellte er fest, dass die Verkleidung aus Plastiklamellen brannte. Er konnte die Flammen mit eigenen Mitteln löschen.

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass jemand die Verkleidung angezündet hat und sucht nach Zeuginnen oder Zeugen. Wer hat am Samstagnachmittag verdächtige Beobachtungen im Bereich Geneschen gemacht? Hinweise können Sie gerne telefonisch unter der Rufnummer 02162/377-0 geben. /hei (179)

