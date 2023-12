Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer flüchtet vor der Polizei und baut Unfall (11.12.2023)

Singen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer ist am Montagabend vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat dabei einen Unfall gebaut. Gegen 21 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Singen in der Innenstadt ein Mercedes auf, unter dem während der Fahrt Funken herausschlugen. Mehrfache Aufforderung anzuhalten ignorierte der 24 Jahre alte Fahrer jedoch und gab stattdessen Gas und flüchtete. Nachdem er in der Keltenstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Peugeot rammte, blieb der Mercedes schließlich demoliert liegen. Ein Alkoholtest bei dem 24-Jährigen ergab einen Wert von über 2,6 Promille, weshalb er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Um das Auto kümmerte sich ein Abschleppdienst. An beiden Wagen entstand Sachschaden in Höhe von je rund 10.000 Euro.

