POL-KN: (Konstanz) Falsche Ampel beachtet - Unfall beim Abbiegen (09.212.2023)

Radolfzell, Lkr. Konstanz (ots) - Ein unbekannter Täter ist im Zeitraum von Freitag, 09.00 Uhr bis Samstag, 00.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Fritz-von-Engelberg-Straße eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude und durchsuchte im Inneren mehrere Räume. Dabei entwendete ...

