FW-EN: Mehre Einsätze in den letzten Tagen

Am 26.09.2023 um 14:55 wurde eine Unterstützung des Rettungsdienstes im Sondern angefordert. Die Einsatzkräfte halfen bei dem Transport der Person aus dem ersten Obergeschoss. Die Feuerwehr war mit fünf Kräften vor Ort. Der Einsatz dauert 35 Minuten.

Am 27.09.2023 wurde kurz nach 3:00 Uhr die Feuerwehr mit dem Stichwort "Sprengung Geldautomat" alarmiert. Ein Geldautomat am Rathausplatz wurde gesprengt. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle und leuchteten diese aus. Weiter wurde das Gebäude von außen mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Hierbei wurden keine Auffälligkeiten festgestellt. Zur Beurteilung der Statik wurde ein Baufachberater des THWs hinzugezogen. Es waren 15 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Der Einsatz war um 9:30 Uhr beendet.

Am 27.09.2023 löste in einem Betrieb an der Schmiedestraße die Brandmeldeanlage aus. Der Alarmierung erfolgte um 10:20 Uhr. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Bereich und stellten keine Ursache fest. Der Einsatz konnte nach 20 Minuten beendet werden. Im Einsatz waren acht Feuerwehrleute.

Durch eine ausgelöste Brandmeldeanlage wurden die Einsatzkräfte am 27.09.23 um 15:15 Uhr zur Beisenbruchstraße gerufen. Durch einen brennenden Kochtopf wurde die Anlage ausgelöst. Der Kochtopf war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits ins Freie gebracht worden. Der betroffene Bereich wurde durch die Einsatzkräfte auf weitere Wärmequellen mit der Wärmebildkamera überprüft. Es gab keine weiteren Wärmequellen. Es waren zehn Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz dauerte ca. eine Stunde.

Am 28.09.23 wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 0:18 Uhr zu einem Wassereinbruch an der Gevelsberger Straße gerufen. Das Wasser lief aus dem ersten Obergeschoss durch das Treppenhaus in die Kellerräume. Das Wasser wurde mittels Wassersauger aufgenommen. Acht Feuerwehrleute waren vor Ort und der Einsatz dauerte eine Stunde.

