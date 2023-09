Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Mehrere Einsätze am Sonntag

Sprockhövel (ots)

Am Sonntag (17.09.23) wurde die Feuerwehr Sprockhövel zu insgesamt drei Einsätzen alarmiert: Nach einem Reitunfall in der Straße "Auf der Gethe" forderte der Notarzt für den Transport der verletzten Person in eine Bochumer Klinik einen Rettungshubschrauber nach. Die um 12:13 Uhr alarmierte Feuerwehr sicherte die Landung von auch den späteren Start des Rettungshubschraubers ab.

Um 15:48 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf die BAB 43 in Fahrtrichtung Wuppertal alarmiert. Eine verletzte Person wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle bis zum Eintreffen der Autobahnpolizei ab.

Um 18:30 Uhr rückten weitere Kräfte zum Gedulder Weg aus. Dort wurde der Rettungsdienst beim Transport eines Patienten aus dem zweiten Obergeschoss zum Rettungswagen unterstützt.

Foto: Höffken

