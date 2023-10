Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugentafeln beschädigt

Weimar (ots)

Am Freitagabend beschädigten Unbekannte vier Aufsteller einer Dauerfotoausstellung des Vereins Achava e.V. am Rathenauplatz und am Buchenwaldplatz in Weimar. Im Rahmen der Ausstellung werden die Porträts ehemaliger Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald dargestellt. Eine Polizeistreife entdeckte die Beschädigungen im Rahmen ihrer Streifentätigkeit. Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Weimar (Tel. 03643882-0 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de) entgegen.

