Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Kinder drehen Ventilkappen von abgestellten PKW in Langen ab - weitere Eigentümer gesucht

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen. Am 20.09.2023 wurden gegen 17:00 Uhr zwei Kinder dabei angetroffen, wie Sie Ventilkappen von Autoreifen abdrehten und mitnahmen. Betroffen waren hierbei hauptsächlich PKW in der Straße Auf dem Narben in Langen. Bisher konnten nur wenige sichergestellte Ventilkappen an die PKW-Eigentümer ausgehändigt werden (aktuell sind noch 74 Kappen sichergestellt). PKW Eigentümer, deren Fahrzeuge in der Straße und der Umgebung betroffen waren, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

