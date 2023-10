Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wohnungseinbruch in der Abenddämmerung

Weimar (ots)

Am Samstag kam es in den Abendstunden zwischen 17:30 Uhr und 19:15 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in der Carl-August-Allee in Weimar. Die Wohnungstür wurde gewaltsam geöffnet und das Interieur durchwühlt. Entwendet wurde nichts. Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Weimar (Tel. 03643882-0 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de) entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell