LPI-J: Trunkenheitsfahrt endet im Gleisbett

Apolda (ots) - In der Nacht von Samstag, den 20.10.2023 auf Sonntag kam es zu mehreren Einbruchsversuchen im Bereich der Elisenstraße. Dem unbekannten Täter bzw. der unbekannten Täterin gelang es jedoch nicht, in die Häuser zu gelangen. Weiterhin wurde in besagter Nacht die Scheibe eines Pkw in der nahegelegenen Görwitzstraße eingeschlagen. Augenscheinlich wurde auch hier nichts entwendet. Die Polizei Apolda nimmt ...

