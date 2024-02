POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Viersen (ots) - Am späten Samstagabend wurde die Polizei Viersen durch eine Wachdienstfirma über einen Einbruchalarm an der Viersener Realschule An der Josefskirche informiert. Die sofort entsandten Einsatzkräfte umstellten die Schule und konnten schließlich vor Ort einen minderjährigen Viersener festnehmen, der offensichtlich mehrere Türen am Schulgebäude aufgehebelt hatte. Die Schule wurde durchsucht und die ...

