Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Minderjähriger bricht in Schule ein - Festnahme!

Viersen (ots)

Am späten Samstagabend wurde die Polizei Viersen durch eine Wachdienstfirma über einen Einbruchalarm an der Viersener Realschule An der Josefskirche informiert. Die sofort entsandten Einsatzkräfte umstellten die Schule und konnten schließlich vor Ort einen minderjährigen Viersener festnehmen, der offensichtlich mehrere Türen am Schulgebäude aufgehebelt hatte. Die Schule wurde durchsucht und die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort. Der Tatverdächtige, welcher bei seiner Festnahme das Einbruchwerkzeug noch bei sich führte, wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sollten Sie zur fraglichen Zeit rund um die Schule etwas Verdächtiges festgestellt haben, melden Sie dies gerne bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (176)

