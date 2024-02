Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Junger Mann übersieht Sperrpfosten und stürzt mit Motorrad

Willich (ots)

Am Freitagabend befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Motorrad in Begleitung von zwei Freunden im Alter von 17 Jahren auf einem weiteren Motorrad, den Burgerweg in Willich in Richtung Stahlwerk Becker. Dort war die Durchfahrt für Fahrzeuge jedoch mittels Sperrpfosten eingeschränkt. Dies erkannte der 18-Jährige offensichtlich zu spät und kollidierte mit den Pollern. Er musste mit schweren Verletzungen in ein Krefelder Krankenhaus verbracht werden. Das stark beschädigte Motorrad wurde sichergestellt. An diesem waren zudem keine Kennzeichen angebracht. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Sollten Sie das Unfallgeschehen beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (175)

