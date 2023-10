Polizei Mettmann

POL-ME: Versuchter Autodiebstahl - Polizei bittet um Hinweise - Ratingen - 2310055

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am späten Samstagabend, 14. Oktober 2023, kam es in Ratingen-Hösel zu einem versuchten Autodiebstahl eines BMW 330e. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war geschehen:

Um 23:30 Uhr beobachtete der Halter eines weißen BMW 330e, wie zwei Unbekannte sich Zugang zu seinem an der Straße "Am Pannschoppen" in Höhe der Hausnummer 18 geparkten Fahrzeug verschafften. Als er die Haustür öffnete, entfernten sich die beiden Tatverdächtigen und flohen in unbekannte Richtung. Der Halter des Fahrzeugs alarmierte folgerichtig die Polizei, die die Flüchtigen trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.

Die Tatverdächtigen können folgendermaßen beschrieben werden:

- männlich - ungefähr 180 cm groß - schlanke Figur, sportlich

Wie das zwei Jahre alte Auto, das mit "Keyless Go" ausgestattet ist, von den Unbekannten geöffnet werden konnte, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Es entstand kein Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell