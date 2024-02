Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Erneuter Unfall im Kreuzungsbereich des Kempener Außenrings - drei Verletzte

Kempen (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 7:45 Uhr, nahmen Einsatzteams der Polizei Viersen erneut einen Unfall im Kreuzungsbereich des Kempener Außenrings und der Sankt Huberter Straße auf. Dort befindet sich derzeit eine Bedarfsampel, die jedoch zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb war. Dementsprechend gelten in solchen Fällen die Verkehrszeichen und besondere Achtsamkeit beim Einfahren in den Kreuzungsbereich.

Ein 47-jähriger Autofahrer aus Kempen kam aus Richtung Sankt Hubert über die Kempener Landstraße auf den Kreuzungsbereich zugefahren. Dort nahm er dem bevorrechtigten Autofahrer, der rechts von ihm auf dem Kempener Außenring fuhr, die Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge.

Sowohl der 47-Jähriger als auch der 58-Jährige Fahrer des zweiten Autos wurden leicht verletzt. Auch der Sohn des Kempeners, ein 14-Jähriger Junge, wurde leicht verletzt. Rettungsteams brachten alle Verletzten in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die St. Huberter Straße gesperrt. /cb (172)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell