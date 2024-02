Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unachtsame Autofahrerin fährt Radfahrerin im Kreisverkehr an

Willich-Schiefbahn: (ots)

Eine 16-jährige Radfahrerin aus Wekeln wurde gestern Abend um 19 Uhr von einer 85-jährigen PKW-Fahrerin aus Schiefbahn angefahren. Die 16-Jährige war auf der Albert-Oetker-Straße unterwegs, während die 85-Jährige aus Richtung A44 kam und beabsichtigte, von der Albert-Oetker-Straße in Richtung Hochstraße zu fahren. Die 16-Jährige kam aus derselben Richtung und wollte den Fußgängerüberweg eines Kreisverkehrs in Richtung Hochstraße überqueren. Sie war langsam unterwegs und suchte Blickkontakt. Sie ging davon aus, dass die Autofahrerin sie ebenfalls gesehen hatte und setzte ihre Fahrt fort. Die 85-Jährige schien sie jedoch nicht bemerkt zu haben und fuhr die 16-Jährige an, sodass sie auf der Motorhaube landete und später stürzte. Dabei erlitt die Fahrradfahrerin schwere Verletzungen. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun, bei wem die Schuld des Unfalls liegt. Einen Fußgängerüberweg darf man nämlich nicht überfahren, sondern nur zu Fuß überqueren. /jk (171)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell