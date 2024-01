Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Bei Verkehrskontrollen Betäubungsmittel festgestellt

Bad Dürkheim (ots)

Am 12.01.2024, um 23.15 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines Peugeot in Bad Dürkheim in der Dresdener Straße Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahrgenommen. Bei der Kontrolle des 22-jährigen Fahrers konnte ein Tütchen mit Cannabis festgestellt werden. Weiterhin hatte der Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen. Diesem wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Den jungen Mann erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 EUR und 1 Monat Fahrverbot.

