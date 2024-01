POL-PDNW: Diebstahl von Grabschale

Dienstgebiet PI Grünstadt (ots) - Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei vereister Fahrbahn kam es am vergangenen Tag, 12.01.2024, zu zwei Verkehrsunfällen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Grünstadt. Gegen 11:02 Uhr geriet ein 30-jähriger Fahrzeugführer in der Straße "Lochberg" in Wattenheim ins Rutschen, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. ...

mehr