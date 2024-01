Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: In zu engem Bogen die Kurve genommen...

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat ein 31-Jähriger aus Neustadt/W. mit seinem Hyundai am 12.01.2024 um 17:30 Uhr, als er von der Vogelsangstraße in die Sauterstraße in 67433 Neustadt/W. einbiegen wollte. Eine 22-Jährige Radfahrerin hielt zuvor an der Einmündung Sauterstraße/ Vogelsangstraße aufgrund der Verkehrsregelung "Rechts vor Links" an, um den PKW-Fahrer gewähren zu lassen. Da dieser jedoch die Kurve in einem zu engen Bogen nahm, touchierte er die Radlerin, welche dadurch zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Beide Fahrzeuge blieben weiterhin fahrbereit.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell