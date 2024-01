Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Bilanz der Silvesternacht - Erwartungsgemäß mehr Einsätze

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen wurde in der Silvesternacht - wie zu erwarten - zu einer Vielzahl von Einsätzen gerufen. Neben einigen Ruhestörungen, Kleinbränden (u.a. Mülltonnen) und Streitigkeiten gab es unter anderem einen Tankstellenüberfall in Bottrop (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5682617).

Weitere Einsätze - mit Silvesterbezug - aus dem Kreis Recklinghausen und der Stadt Bottrop:

Bottrop:

Bereits am Samstag (30.12.2023) gegen 18.30 Uhr soll ein 12-Jähriger am Berliner Platz in Bottrop einen Feuerwerkskörper in Richtung der dort stehenden Polizeibeamten der Präsenzstreife geworfen haben. Ein Zeuge beobachtete den Wurf. Der Böller explodierte neben den Beamten, diese blieben unverletzt. Der 12-Jährige wurde seinen Eltern übergeben. Eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen wurde erstattet.

Gegen 00.40 Uhr am Neujahrstag wurde am "Roten Platz" an der Kardinal-Hengsbach-Straße aus einer Gruppe heraus Pyrotechnik in Richtung von Polizeibeamtinnen und -beamten geworfen. Als die Beamten den Werfern folgten, schleuderte ein Tatverdächtiger einen Pflasterstein auf einen Streifenwagen. Bei seiner Festnahme leistete der 17-Jährige aus Bottrop Widerstand. Er kam ins Gewahrsam und bekam eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs und Widerstandes. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt. Während der Maßnahmen kam es zu weiteren Würfen von Pyrotechnik gegen die Einsatzkräfte und Sachbeschädigungen.

Herten:

Zu einer hilflosen Person an der Konrad-Adenauer-Straße/Hermannstraße sind am 01.01.2024 gegen 01.40 Uhr die Polizei und ein Rettungswagen gerufen worden. Am Einsatzort warfen mehrere dunkel gekleidete Jugendliche Böller in Richtung der Einsatzkräfte. Weiter wurde Unrat in einem Mülleimer in Brand gesetzt. Die Jugendlichen konnten trotz eingeleiteter Fahndung unerkannt flüchten. Verletzt wurde niemand.

Recklinghausen:

Unmittelbar nach Mitternacht wurde die Polizei zu einem Brand auf der Hertener Straße gerufen. Dort war in einer Bar im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach ersten Erkenntnissen entstand allerdings hoher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache sind angelaufen.

Gladbeck:

Auf der Ringeldorfer Straße wurde eine Frau durch einen Feuerwerkskörper verletzt. Die 31-Jährige stand kurz nach dem Jahreswechsel (gegen 0.05 Uhr) auf einem Balkon - und wurde offenbar von einer herumfliegenden Rakete leicht verletzt. Nach ersten Informationen soll die Rakete nicht sachgemäß gezündet worden und dann auf dem Balkon gelandet sein. Die Ermittlungen zu Tatverdächtigen laufen.

Dorsten:

Kurz nach Mitternacht (gegen 0.20 Uhr) wurde ein 17-Jähriger aus Dorsten auf der Grothuesstraße von mehreren Menschen (bis zu zehn Personen) angegriffen. Zwei Zeugen (21 und 40 Jahre) kamen dem Jugendlichen zu Hilfe, wurde dabei aber ebenfalls geschlagen und getreten. Der 21-Jährige musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei einem der Tatverdächtigen um einen 20-Jährigen aus Dorsten handeln. Die Ermittlungen zu dem bzw. zu weiteren Tatverdächtigen dauern an.

Gegen 4 Uhr wurde eine brennende Mülltonne auf dem Platz der Deutschen Einheit gemeldet. Es ist nicht auszuschließen, dass die Tonne durch Feuerwerkskörper in Brand geraten ist. Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Oer-Erkenschwick:

Auf dem Berliner Platz wurden zwei 18- und 19-Jährige aus Oer-Erkenschwick am Neujahrsmorgen (gegen 3.55 Uhr) von mehreren Personen attackiert. Nach ersten Erkenntnissen verlangte die Gruppe von den beiden jungen Männern Feuerwerkskörper - ein Täter soll dann eine Tüte mit Pyrotechnik gewaltsam an sich genommen haben. Außerdem wurden die Beiden geschlagen und getreten. Der 18-Jährige musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, er erlitt vermutlich leichte Verletzungen. Die Täter flüchteten in Richtung Stadtpark und wurden wie folgt beschrieben: sieben männliche Personen, alle im Alter von etwa 19 bis 20 Jahren, etwa 1,75m groß, dunkle Kleidung (schwarze Mützen/Cappies). Die Polizei sucht Zeugen (unter Tel. 0800/2361 111), die Angaben zu dem Vorfall oder zu Tatverdächtigen machen können.

Datteln:

Am Neujahrsmorgen - gegen 4 Uhr - wurde ein 40-jähriger Werner auf der Castroper Straße von zwei ihm unbekannten Personen angegriffen und geschlagen. Der Mann musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Einer der Täter konnte grob beschrieben werden: etwa 1,80m bis 1,85m groß, schwarze, lockige Haare. Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Gegen 5.15 Uhr wurde die Polizei erneut zur Castroper Straße gerufen. Ein aufmerksamer Zeuge konnte zwei Männer beobachten, die offenbar gerade versuchten, in einen Frisörsalon einzubrechen. Die beiden Tatverdächtigen, ein 27- und ein 33-Jähriger aus Datteln, konnten noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

