Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs...

Neustadt/Weinstraße - OT Lachen-Speyerdorf (ots)

... war bereits am 11.01.2024 um 18:45 Uhr ein 16-Jähriger aus Neustadt/W. mit einem Kleinkraftrad im Industriegebiet "Im Altenschemel" in 67435 Neustadt/W. unterwegs, als einer durch eine Streife einer Kontrolle unterzogen wurde. Zuvor wurde durch die Beamten festgestellt, dass das Kleinkraftrad eine Geschwindigkeit von bis zu 70 km/h erreichen konnte. Die vorgelegte Fahrerlaubnisklasse AM des jungen Mannes war hierfür nicht mehr ausreichend, weshalb das Kleinkraftrad sichergestellt wurde. Nun erwarten diesen Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert. Auch die Halterin des Kleinkraftrades erwartet nun Strafverfahren, weil sie zuließ, dass dieses durch den Neustadter geführt wurde.

