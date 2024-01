Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nachtrag zur Meldung Vollsperrung L520 wegen Verkehrsunfall

Grünstadt/Wattenheim (ots)

Gegen 10 Uhr am 12.01.2024 kam es auf der Umgehungsstraße von Wattenheim zu einem witterungsbedingten Verkehrsunfall. Eine alleinbeteiligte 63-jährige Frau aus der VG Leiningerland geriet aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn (gefrierender Nebel, bzw. Nieselregen) ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich ins angrenzende Feld. Sie musste von der Feuerwehr aus ihrem deformierten Fahrzeug befreit werden und wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und bis zum Einsatz des verständigten Winterdienstes musste die L520 in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Straße ist inzwischen wieder frei.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang aktuell um erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr. Aufgrund der kalten Witterung in den vergangenen Tagen kann es auch an weiteren Stellen zu überfrierender Nässe kommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell