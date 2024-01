Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schulkind angefahren

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 11.01.2024 gegen 08:00 Uhr befuhr ein 87-jähriger Pkw-Fahrer die Klausengasse und wollte an der Kreuzung zur Straße Kohlplatz nach rechts in diese einbiegen. Hierbei übersah er den achtjährigen Schüler, welcher gerade die Straße Kohlplatz überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der Junge leicht verletzt. Da der Pkw-Fahrer vor Ort nicht anhalten konnte, parkte er ein Stück entfernt und kehrte anschließend an die Unfallstelle zurück, hier hatte sich der Junge jedoch bereits entfernt und war in die Schule gegangen, von wo die Polizei verständigt wurde. Eine ärztliche Behandlung des Jungen war nicht erforderlich, Sachschaden entstand nicht.

Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

