Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Rollerfahrer ohne Kennzeichen, ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

Grünstadt-Sausenheim (ots)

Einer Streife der Polizeiinspektion Grünstadt fiel am Mittwoch den 10.01.2024 gegen 00:20 Uhr ein Rollerfahrer in der Leininger Straße in Grünstadt-Sausenheim auf, an dessen Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Als der Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, gab dieser Gas und wollte sich der Kontrolle entziehen. Im Rahmen der polizeilichen Nacheile streifte der Rollerfahrer in der Hintergasse schließlich einen geparkten Pkw und kam so zu Fall. Der Rollerfahrer versuchte dann noch wegzurennen, konnte aber durch die Beamten schnell eingeholt werden. Beim Rollerfahrer handelte es sich um einen 16-Jährigen aus Altleiningen, welcher keine Fahrerlaubnis besitzt und auch noch unter dem Einfluss von THC, dem Wirkstoff von Cannabis, stand. Gegen den jungen Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Sein Roller wurde sichergestellt.

