Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zwei Jugendliche beschädigen PKW

Püttlingen (ots)

Am Samstagabend, gegen 22:15 Uhr, kam es Am Burgplatz zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Zwei bislang unbekannte Jugendliche beschädigten einen geparkten Mercedes, indem sie gegen den Außenspiegel traten. Im Anschluss flüchteten sie auf Fahrrädern in unbekannte Richtung. Hinweise zu den beiden Jugendlichen erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

