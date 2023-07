Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl eines Labrador-Mischlings

Großrosseln (ots)

Am Montag, gegen 01:20 Uhr, kam es in der Emmersweilerstraße zum Diebstahl eines Hundes. Nachdem die Hundehalterin nach einem Besuch eines Schnellrestaurants zu ihrem Anwesen zurückkam, sah sie noch einen weißen Kastenwagen von ihrem Grundstück wegfahren. An dem Kastenwagen war ein Kennzeichen für Saarbrücken montiert. Bei einer Nachschau musste sie feststellen, dass ihr schwarzer Labrador-Mischling entwendet worden war. Der 7 Monate alte Hund war zuvor mit einer Leine auf dem Grundstück angebunden gewesen. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell