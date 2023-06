Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Heusweiler-Niedersalbach (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 23:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Saarlouiser Straße. Ein vor dem Anwesen Nr. 81 a geparkter Ford Ranger wurde von dem Fahrer eines weißen Familienvans beschädigt, der im Anschluss in Richtung Eiweiler flüchtete. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell